properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Поцелуи

Выбрать дату
2024
Для чего же нужны поцелуи? Отвечают эксперты Пермского Политеха
Как поцелуи влияют на отношения, и можно ли быть в паре без поцелуев?
6 июля 2024, 08:16
2016
Ученые выяснили, почему люди целуются с закрытыми глазами
Примечательно, что во время проведения исследования никто не целовался.
21 марта 2016, 13:27
2011
Бензин АИ-92: проездим до 2013 года
Владимир Путин подписал постановление о прекращении производства бензина стандарта Евро-2
13 сентября 2011, 04:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика