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Повышение цен

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2024
Начинаем копить на картошку и шоколад. Что подорожает в Перми уже этой осенью?
2 сентября 2024, 06:59
В Прикамье ускорился рост стоимости бензина и дизельного топлива
По данным Росстата сильнее всего подорожал бензин марки АИ-98
27 июня 2024, 04:57
В мае разница цен новостроек и вторичного жилья в Прикамье составила 29%
Во всех городах-миллионниках России наблюдается подорожание «вторички».
23 мая 2024, 04:29
Подорожали свинина и велосипеды, но снизились цены на сосиски и газомоторное топливо
Индекс потребительских цен в марте в Пермском крае составил 100,3%
16 апреля 2024, 06:28
Годовая инфляция в Прикамье в январе составила 8,09% и вновь выше российской
Сильнее всего подорожали куриные яйца, овощи и фрукты, сахар, легковые автомобили и путёвки за границу.
22 февраля 2024, 09:38
Центробанк: В декабре в Прикамье цены выросли на 7,74%
Сильнее всего подорожали заграничные путёвки, легковые автомобили и куриные яйца.
20 января 2024, 13:32
Стоимость минимального продуктового набора в Прикамье — самая высокая в ПФО
За год она выросла почти на 7% или 319 рублей.
20 января 2024, 07:10
2023
Цены на новогодние елки в Перми подскочили почти на треть
В этом году метровая елка обойдется в 1300 рублей, в то время как в прошлом она стоила на 300 рублей дешевле.
17 ноября 2023, 03:51
2013
ФАС начала возбуждать дела в связи с резким повышением цен на яйца
Признаки антиконкурентных соглашений на рынке яиц обнаружены в Ивановской области и в Башкирии.
4 декабря 2013, 10:26
На пикет против повышения цен на бензин вышли одни пешие коммунисты
Как пояснили организаторы пикета, проблема повышения цен на бензин касается не только автомобилистов.
8 февраля 2013, 15:20
Пермяки, недовольные повышением цен на бензин, выйдут на митинг
Митинг состоится 8 февраля у здания краевого Законодательного Собрания.
4 февраля 2013, 12:58
2012
Штрафы за парковку и тонировку сегодня взлетели в десятки раз
Отделаться простым предупреждением в большинстве случаев теперь не удастся.
1 июля 2012, 05:57

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