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Пожар

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Ноябрь
На пожаре в Березниках спасены двое взрослых и ребенок
3 ноября, 10:34
Октябрь
В Кунгуре сегодня спасли от огня пожилую женщину
31 октября, 15:04
На пожаре в Березниках погиб мужчина
31 октября, 10:24
На пожаре в Губахе пострадал человек
30 октября, 08:17
. В одном из корпусов ЖК «Арсенал» в Перми горел электрощиток в лифтовой
29 октября, 14:56
Из-за горящего дивана в Добрянке эвакуировали жильцов дома
Пожарные напоминают, что захламление лестничных клеток опасно для жизни.
27 октября, 06:48
Устроивших поджог офиса «Единой России» в Перми мать и дочь отправили под арест
26 октября, 10:02
После поджога офиса «Единой России» в Перми возбуждено уголовное дело
24 октября, 08:52
Как выглядит сгоревший в центре Перми офис «Единой России». Фоторепортаж
24 октября, 07:20
В региональном отделении «Единой России» прокомментировали поджог офиса в Перми
24 октября, 04:29
Очевидцы: неизвестные подожгли пермский офис «Единой России»
23 октября, 19:41
В Прикамье в деревне Мясниково на пожаре погиб мужчина
22 октября, 11:20
В Прикамье мужчина разжег мангал и обжег своего двухлетнего сына
22 октября, 10:04
В этом году на пожарах в Прикамье погибли девять детей
22 октября, 05:08
Сегодня в Перми неподалеку от торгового центра «СпешиLove» произошел пожар
21 октября, 15:29
Прокуратура занялась проверкой пожара с тремя погибшими детьми в поселке Уральский
21 октября, 04:34
После пожара с тремя погибшими детьми в Прикамье возбуждено уголовное дело
21 октября, 04:21
В Пермском крае в поселке на пожаре погибли три маленьких ребенка
21 октября, 04:01
ВИДЕО. Накануне вечером в санатории Демидково сгорел шатер ресторана
20 октября, 07:15
Жителей Перми напугал пожар напротив набережной в Закамске
16 октября, 12:53

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