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Пожарная безопасность

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Октябрь
Пермские автобусы и трамваи перешли на зимний режим работы
18 октября, 04:54
Сентябрь
МЧС предупреждает об опасном метеорологическом явлении в Прикамье с 23 по 26 сентября
22 сентября, 08:57
Дмитрий Махонин передал новые автомобили лесопожарным подразделениям Прикамья
19 сентября, 12:52
МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье
18 сентября, 11:40
В ДК в Ильинском округе появятся системы экстренного оповещения
5 сентября, 15:11
Июль
В Перми завершился ремонт манежа СК имени Сухарева
29 июля, 10:38
В Прикамье за прошедшие сутки произошло 12 пожаров
26 июля, 09:08
МЧС Прикамья предупреждает о высокой пожарной опасности в регионе
22 июля, 07:56
Управляющей пермским отелем «Урал» компании получилось сохранить лицензию
16 июля, 08:03
На пожарную безопасность «Дома пароходчика Любимова» потратят почти 2 миллиона
15 июля, 08:04
Июнь
В микрорайоне Бахаревка в Перми построят пожарный водоем за 9,1 млн рублей
28 июня, 04:29
Мотовилихинский суд удовлетворил требования прокуратуры к пермскому цирку
5 июня, 03:17
В ПГНИУ отремонтируют книгохранилище и создадут новые аудитории
4 июня, 10:48
Май
В городских лесах Перми усилено патрулирование
3 мая, 11:04
Апрель
В Пермском крае 30 апреля начал действовать особый противопожарный режим
30 апреля, 11:35
На пожаре в деревянном доме в Кизеле погиб мужчина
15 апреля, 07:16
Количество пожаров за 2023 год в Прикамье увеличилось на 20%
Всего в прошлом году на территории региона зарегистрировано 4945 пожаров.
10 апреля, 05:20
Март
Вечером в Перми эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Семья»
28 марта, 15:56
Февраль
В Пермском крае прогнозируют сильный и холодный ветер
ГУ СЧС РФ сообщает, что ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
18 февраля, 08:05
Аэропорт «Большое Савино» в Перми потратит 35 млн рублей на расширение зоны вылета
1 февраля, 10:26

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