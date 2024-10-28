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Пожарные

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2024
Дмитрий Махонин передал новые автомобили лесопожарным подразделениям Прикамья
19 сентября, 12:52
В Перми на пожаре в жилом доме был травмирован человек
11 сентября, 05:57
Пермяк завоевал титул чемпиона мира по пожарно-спасательному спорту
16 августа, 14:44
В Перми в горящей шашлычной пострадали два человека
13 августа, 12:53
В селе Фролы горела заправка
8 августа, 14:27
На пожаре в многоэтажке в центре Перми погибла женщина
16 июля, 11:40
Накал страстей. Пермские спортсмены одержали победы по пожарно-прикладному спорту
7 июля, 05:25
Прокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления 15-летнего мальчика
15 июня, 09:36
В центре Перми стоит много пожарных машин. Что происходит?
27 апреля, 04:36
Прокуратура Прикамья начала проверку после увольнения 22 пожарных в Добрянке
16 апреля, 12:38
Пермяк спас женщину, задыхающуюся в горящем автомобиле. Подвиг попал на видео
Женщина уснула в машине после рабочего дня.
28 марта, 08:28
Лагерь «Огонёк-ПМ» под Пермью не откроется в 2024 году
15 марта, 05:33
2023
Пожарный из Кудымкара во внеслужебное время спас от огня трех человек
2 ноября 2023, 15:19
В Перми, в микрорайоне Вышка-2 горел храм
Возгорание ликвидировано пожарными в 21:25.
24 сентября 2023, 18:49
В Перми скончался командир отделения пожарной части, спасавший людей из огня 20 лет
Его коллеги говорят, что еще месяц назад он участвовал в тушении пожаров.
29 июля 2023, 05:50
Пермяки пишут о пожарных машинах возле набережной. Что происходит?
21 июня 2023, 05:54
Из пермского ТЦ «Триада» эвакуировали 100 человек
4 апреля 2023, 06:15
Больше всего пожаров в Прикамье происходит из-за неправильной растопки печей
ГУ МЧС по Пермскому краю напоминает о мерах профилактики и безопасности при использовании обогревательных приборов, при растопке печей. МЧС советует поставить дымовые пожарные извещатели.
22 января 2023, 07:06
2022
В Перми пожарные спасли охранника торгового центра, который хотел спрыгнуть с крыши
Охранник был пьян и кричал, что спрыгнет, потому что ему выплатили только половину зарплаты.
20 февраля 2022, 11:51
2011
В Перми горела заброшенная поликлиника
В здании по улице Лебедева полностью выгорел третий этаж.
14 июля 2011, 04:16

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