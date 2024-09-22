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Пожары

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2024
МЧС предупреждает об опасном метеорологическом явлении в Прикамье с 23 по 26 сентября
22 сентября, 08:57
МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье
18 сентября, 11:40
МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье с 16 по 18 сентября
16 сентября, 04:44
В Прикамье за прошедшие сутки произошло 12 пожаров
26 июля, 09:08
Стало известно, какой территории Прикамья в апреле больше всего угрожают пожары
10 апреля, 09:00
Три округа Пермского края подвержены высокому риску возникновения пожаров
10 апреля, 06:11
Количество пожаров за 2023 год в Прикамье увеличилось на 20%
Всего в прошлом году на территории региона зарегистрировано 4945 пожаров.
10 апреля, 05:20
В 2023 году в Пермском крае количество пожаров выросло на 21%
7 февраля, 13:48
2023
В Пермском крае исследуют воздух из-за едкого запаха гари
12 мая 2023, 07:09
2022
Главная причина пожаров в последнее время в Пермском крае - неисправность печей
За прошедшие сутки произошло 7 пожаров, в прошлом году за эти же сутки - 5 пожаров. Сообщает ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
24 декабря 2022, 09:57
За 15 октября в Прикамье зарегистрировано 6 пожаров. МЧС напоминает о соблюдении правил безопасности
За истекшие сутки 15 октября 2022 года на территории Пермского края произошло 6 пожаров.
16 октября 2022, 07:55
За прошедшие сутки сотрудники МЧС Пермского края выезжали на 12 пожаров и 9 ДТП
В Пермском крае продолжается жаркое - и в связи с этим пожароопасное - лето. Горят леса, дома, бани, мусор, сухая трава.
28 августа 2022, 04:23
За сутки пожарные Прикамья выезжали на тушение 15 пожаров, из них 2 лесных
За 19 августа 2022 года пожарные тушили бани, частные и многоквартирные дома, горящий автотранспорт и горящие леса.
20 августа 2022, 04:33

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