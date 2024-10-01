properm.ru
ГлавноеВсе новости

Права человека

Выбрать дату
2024
Бойцу СВО в Прикамье отказали в получении инвалидности после тяжелого ранения
1 октября, 04:50
Бывший чиновник Прикамья встал на учет в Центр занятости населения
21 марта, 18:47
2023
В год СВО военные из Пермского края жаловались на нарушения прав в шесть раз больше
14 апреля 2023, 05:42
2022
Бывший депутат Госдумы может стать новым уполномоченным по правам человека в Прикамье
10 августа 2022, 04:45
2011
Дело разбившегося в Перми боинга рассмотрят в Страсбурге
Родственники погибших в авиакатастрофе Боинга-737 в Перми намерены обратиться в европейский суд по правам человека.
31 марта 2011, 11:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика