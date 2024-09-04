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Права потребителей

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2024
«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартир
4 сентября, 08:05
Бороться с недобросовестными застройщиками станет еще труднее
3 сентября, 10:37
Пермяк добился отправки ему смартфона за 1 рубль. Как он это сделал
16 апреля, 12:02
Бизнесмен из Перми лишился крупной суммы денег из-за мультяшных персонажей
21 марта, 06:38
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если не пришел товар из интернет-магазина
12 марта, 10:28
Суд обязал «Аэрофлот» отвезти пермяков по аномально дешевым билетам на Пхукет
13 февраля, 05:43
Пермяк заявил о минировании люстры, чтобы ее быстрее отремонтировали
7 февраля, 03:25
Житель Пермского края заработал 323 тысячи рублей благодаря сломанной стиралке
1 февраля, 08:52
2023
Пермяк добился возврата некачественного ламината за 130 тысяч только через суд
19 декабря 2023, 05:45
Пермяк заработал на новый автомобиль через суд, купив бракованную машину
8 сентября 2023, 04:44
Пермячка заплатила за кухню 100 тысяч рублей, а через суд добилась возврата 600 тысяч
22 августа 2023, 16:02
Пермский Роспотребнадзор добился изменений правил сети магазинов «Читай-город»
2 августа 2023, 06:33
2022
Роспотребнадзор уличил юридическую фирму в обмане пермяков
Клиенты ООО «Гарант» неоднократно обращались в Роспотребнадзор с жалобами на неграмотность юристов фирмы.
7 марта 2022, 04:42
Каждый третий обратившийся в Роспотребнадзор пермяк жаловался на торговлю
За нарушение прав потребителей в Прикамье в 2021 году наложено штрафных санкций на общую сумму около 9,3 миллионов рублей
13 февраля 2022, 04:59

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