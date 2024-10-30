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2024
Федеральные власти спишут с Прикамья долг по бюджетным кредитам почти на 744 миллиона
30 октября, 05:50
Юрий Трутнев открыл Всероссийский турнир снайперов
12 октября, 10:33
Пять проектов из городов Пермского края стали победителями всероссийского конкурса
27 августа, 14:09
Правительство РФ выделило 157 млн рублей для Пермской краевой музыкальной школы
27 июля, 13:44
В состав президиума нового правительства РФ вошли два экс-губернатора Пермского края
1 июня, 05:48
Юрий Трутнев утверждён на посту вице-премьера — куратора Дальнего Востока
13 мая, 13:29
Стоимость десятка яиц в Прикамье опустилась до 129 рублей
18 марта, 08:10
Пермяки хотят зарабатывать 111 тысяч рублей в месяц
6 января, 09:33
2023
Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Пермском крае
18 декабря 2023, 09:30
2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко начал встречи с пермскими медиками
Строительство инфекционной больницы в Перми, вакцинация, амбулаторная помощь — темы визита правительственной делегации в Пермь.
9 декабря 2021, 07:06

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