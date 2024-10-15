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Правоохранительные органы

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Октябрь
В Перми проводится проверка после обнаружения подозрительного предмета на автовокзале
15 октября, 09:51
Сентябрь
В Прикамье завершено расследование загадочного исчезновения сотрудника завода
13 сентября, 05:49
Август
В Свердловском районе Перми обнаружили труп человека
15 августа, 08:03
В Кунгуре в реке Сылва было найдено тело утонувшего 43-летнего мужчины
2 августа, 11:16
Июль
Мост в поселок Касимовка Пермского края не ремонтируют уже месяц
10 июля, 10:49
Май
Протест прокуратуры на ограничение парковок для СИМ в Перми рассмотрят в июне
22 мая, 10:07
Апрель
В Прикамье усилят меры антитеррористической защищенности
3 апреля, 14:44
Март
Сотрудники полиции провели профилактические мероприятия в торговых центрах Перми
27 марта, 08:23
«Будет особый разговор». Мэрия Березников — о гибели женщины от падения глыбы льда
19 марта, 08:02
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии девушки после обстрела машины полицией
19 марта, 04:36
Сотрудника, заживо сжигавшего кошек на птицефабрике в Кунгуре, уволили
7 марта, 09:31
Февраль
В Прикамье полиция задержали посыльного телефонных мошенников
28 февраля, 07:43
В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии раненных после обстрела «Лады» полицией
26 февраля, 11:33
Следователи Прикамья начали проверку факта обстрела машины с подростками
20 февраля, 13:22
В Прикамье сотрудники полиции расстреляли отказавшийся останавливаться автомобиль
Два пассажира автомобиля получили огнестрельные ранения. Полицейские подпали под проверку следствия.
20 февраля, 07:16
В Прикамье осудили 23-летнего мужчину за кражу с банковского счета приятеля
13 февраля, 13:02
В мэрии Перми прокомментировали падение девочки в открытый люк
12 февраля, 07:17
В отношении буйного пассажира в пермском аэропорту составили сразу три протокола
1 февраля, 13:46
Январь
В школу №42 Перми второй день подряд поступают анонимные сообщения о минировании
17 января, 10:08
После сообщения о минировании школы №42 учебное заведение решили не эвакуировать
16 января, 10:49

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