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Праздничные дни

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Декабрь 2024
Пермякам рассказали, куда звонить в праздники при проблемах в ЖКХ
25 декабря 2024, 10:33
Апрель 2024
Стало известно, когда в Перми заработают фонтаны
Всего в Перми насчитывается 13 фонтанов.
24 апреля 2024, 10:21
Февраль 2024
На пермской телебашне появится праздничная подсветка
23 февраля и 8 марта пермяки и гости города увидят праздничные сценарии светового оформления.
20 февраля 2024, 12:43
День защитника Отечества. Что подарить «своим» мужчинам?
20 февраля 2024, 08:15
Январь 2024
Выходные не заканчиваются. Календарь праздничных дней в 2024 году
Впереди почти три недели выходных.
9 января 2024, 10:22

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