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Ноябрь
Стало известно, как будет украшена пермская телебашня в праздничный день
2 ноября, 09:00
Октябрь
В День народного единства в Прикамье запретят продажу алкоголя
29 октября, 11:59
Сентябрь
Пермяки смогут пожениться в красивую дату в необычной локации
23 сентября, 07:48
Август
На Пермской телебашне сегодня включат праздничную подсветку. Поясняем, почему
13 августа, 11:19
Торжественные линейки в честь Дня знаний в Прикамье могут перенести на 2 сентября
12 августа, 03:08
Ильин день: С громом и надеждой
Как ветхозаветный пророк стал глубоко почитаемым святым, а день его памяти превратился в народный праздник.
1 августа, 06:50
Июль
На этих выходных в Коми-Пермяцком округе пройдут три фестиваля
30 июля, 09:00
Иван Купала: Древний и юный, ночной и светлый
5 июля, 06:06
Июнь
Святая Троица: когда и что празднуют православные христиане в 2024 году
21 июня, 04:55
После открытия фестиваля «Город встреч» пермяки смогут уехать домой на «Ласточке»
13 июня, 08:16
Май
День окрошки в России. Три вкусных рецепта на минералке, белом и домашнем квасе
30 мая, 13:00
В День защиты детей в Прикамье запретят продажу алкоголя
Ранее, 28 мая, такое ограничение вводилось из-за Дня пограничника.
30 мая, 06:02
Пермскую телебашню подсветят в честь Дня защиты детей
29 мая, 12:26
Спецпроект
Как в Перми праздновали День пограничника. Фоторепортаж Properm. ru
Ежегодно этот праздник отмечается 28 мая.
Стало известно, в каком формате пройдет День пограничника в Перми
Начало праздника — 28 мая в 9:00. Место сбора — арт-объект «Счастье не за горами» на набережной.
27 мая, 07:34
Концерты, «Энергия жизни» и салют. Как Пермь встретит День города
27 мая, 05:46
В День пограничника в пермских магазинах запретят продавать спиртное
24 мая, 07:28
Хедлайнером концерта в День Победы в Перми станет певец Алексей Гоман
3 мая, 03:58
Апрель
Вербное воскресенье: суть, празднование, традиции
Когда и как празднуют Вербное воскресенье православные христиане.
26 апреля, 02:34
Пермякам запретят покупать алкоголь из-за праздника
22 апреля, 08:56

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