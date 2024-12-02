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2024
Власти Перми отказались от фейерверка в новогоднюю ночь
2 декабря, 07:58
Стало известно, когда в Перми пройдут городские ёлки
20 ноября, 15:54
Стало известно, как будет украшена пермская телебашня в праздничный день
2 ноября, 09:00
На Пермской телебашне сегодня включат праздничную подсветку. Поясняем, почему
13 августа, 11:19
Ильин день: С громом и надеждой
Как ветхозаветный пророк стал глубоко почитаемым святым, а день его памяти превратился в народный праздник.
1 августа, 06:50
Иван Купала: Древний и юный, ночной и светлый
5 июля, 06:06
Святая Троица: когда и что празднуют православные христиане в 2024 году
21 июня, 04:55
Вербное воскресенье: суть, празднование, традиции
Когда и как празднуют Вербное воскресенье православные христиане.
26 апреля, 02:34
День защитника Отечества. Что подарить «своим» мужчинам?
20 февраля, 08:15
Прощание с зимой: когда пермяки отметят Масленицу в 2024 году?
7 февраля, 15:50
В Перми посчитали, сколько народу нырнуло в крещенские купели прошлой ночью
19 января, 16:33
Стало известно, что будет с оленем Ямалом из пермской Дачи Деда Мороза
18 января, 12:33
Крещение Господне: где набрать святую воду пермякам?
18 января, 08:35
На пермской эспланаде вновь открылся ледовый городок
На протяжении двух дней его ремонтировали.
11 января, 15:14
В новогоднюю ночь городскую эспланаду в Перми посетили более 12,5 тысяч человек
Никаких мероприятий в ледовом городке в первую ночь нового года не проводилось.
2 января, 08:50
2023
Опубликована программа новогодних событий и активностей в Перми и Пермском крае
15 декабря 2023, 14:24
ФОТО. ВИДЕО. Дождь, «Любэ» и Pharaoh. Как Пермь отметила годовщину присвоения почетного звания
В краевой столице отметили присвоение звания «Город трудовой доблести».
3 июля 2023, 03:59

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