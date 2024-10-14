Предприниматели

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Октябрь
ТОП-5 известных пермяков, не вошедших в список богатейших людей Пермского края
14 октября, 11:15
Май
Перед въездом на пермское Северное кладбище начали хоронить людей
27 мая, 03:12
Апрель
В центре Перми снесут два незаконных торговых павильона
Сносом НТО займется МКУ «Содержание муниципального имущества».
5 апреля, 05:05
Февраль
Бизнес-омбудсмен рассказал о массовых обманах предпринимателей в Пермском крае
1 февраля, 09:46
Декабрь 2023
Мэр Перми поручил найти инвестора для обустройства «дикого пляжа» в Мотовилихе
21 декабря 2023, 08:09
На что пермские бизнесмены чаще всего жаловались в 2023 году
14 декабря 2023, 05:53

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