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Пермское предприятие обязали убрать кукурузу и навоз с берега Чусовой
18 ноября, 05:43
Прокуратура Прикамья подтвердила обвинения против депутата Пермской гордумы
22 апреля, 06:42
Гендиректором предприятия «Сибур-Нефтехим» назначен пермяк Николай Дудукалов
19 января, 10:50
В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников
На предприятии утверждают, что у них есть недостаток кадров, поэтому сокращать никого они не собираются.
19 января, 06:26
Сотрудников «ОДК-Пермские Моторы» попытались сократить после конфликта с начальником
15 января, 09:17
Пермский завод получил разрешение на строительство логистического центра
Здание будет размещено на территории предприятия. Также планируется установить подземные противопожарные резервуары, стоянки, КПП и площадки для сбора мусора.
14 января, 16:13
Экс-директор Соликамского магниевого завода пытается обжаловать приговор за растрату
5 января, 09:27
2023
Сотрудник оборонного завода в Перми получил приговор за хищение 1,5 миллиона рублей
29 декабря 2023, 06:34
Предприятие в Кудымкаре оштрафовали на 30 тысяч рублей за тараканов и просрок
23 декабря 2023, 06:05
С «Мотовилихинских заводов» уволился управляющий директор и 70 сотрудников
5 декабря 2023, 05:24
Пермский завод имени Дзержинского купило предприятие из Кургана
4 декабря 2023, 10:49
Родственники погибшей на предприятии пермячки требуют 13 миллионов рублей
Женщина получила смертельные травмы во время уборки рабочего места.
2 декабря 2023, 16:13
Пермский край ищет 3 тысячи человек для работы на оборонных предприятиях
Популярность работы на предприятиях ОПК выросла за последний год.
3 ноября 2023, 07:34
Пермский завод «Машиностроитель» наказали за долгий ответ производителю ракет
Пермский завод изначально оштрафовали в УФАС, но суд ограничился предупреждением.
9 октября 2023, 02:59
Пермский молочный завод оштрафовали за плесень на стенах
Нарушения выявили во время проверки.
3 октября 2023, 07:50
Приставы взыскали штраф с экс-бухгалтера «ОДК-СТАР» штраф за фиктивные командировки
Женщина пыталась обжаловать приговор, но суд отклонил апелляцию.
27 сентября 2023, 07:51
Власти РФ не стали выкупать пермский ЗиД. Его могут продать частной компании
21 сентября 2023, 06:39
Пермяк отсудил у работодателя 300 тысяч рублей за травму на производстве
9 сентября 2023, 07:38
Массовое увольнение. За три месяца с работы ушли почти 50 тысяч пермяков
24 августа 2023, 10:57
Госинспекция труда проводит проверку на мясокомбинате в Чайковском из-за ЧП
17 августа 2023, 12:40

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