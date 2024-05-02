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Май
Под санкции США попала пермская IT-компания. Чем она занимается
2 мая, 02:42
Апрель
Прокуратура сочла недобросовестной любую покупку акций у предприятия в Соликамске
3 апреля, 07:01
Февраль
В Перми запустили первое в РФ производство футбольных бутс
Производство планировали запустить еще в прошлом году.
21 февраля, 04:14
Суд решил взыскать с почетного гражданина Перми 3,2 миллиарда рублей
Пыхтеев пытался обжаловать решение, но это не удалось.
3 февраля, 15:28
Январь
Почти полсотни производителей лимонадов в Прикамье смогут получить господдержку
25 января, 13:04
В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников
На предприятии утверждают, что у них есть недостаток кадров, поэтому сокращать никого они не собираются.
19 января, 06:26
Сотрудников «ОДК-Пермские Моторы» попытались сократить после конфликта с начальником
15 января, 09:17
Экс-директор Соликамского магниевого завода пытается обжаловать приговор за растрату
5 января, 09:27
Декабрь 2023
Сотрудник оборонного завода в Перми получил приговор за хищение 1,5 миллиона рублей
29 декабря 2023, 06:34
Глава департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков займется сносом аварийных домов
18 декабря 2023, 07:20
С «Мотовилихинских заводов» уволился управляющий директор и 70 сотрудников
5 декабря 2023, 05:24
Пермский завод имени Дзержинского купило предприятие из Кургана
4 декабря 2023, 10:49
Родственники погибшей на предприятии пермячки требуют 13 миллионов рублей
Женщина получила смертельные травмы во время уборки рабочего места.
2 декабря 2023, 16:13
Ноябрь 2023
Пермский край ищет 3 тысячи человек для работы на оборонных предприятиях
Популярность работы на предприятиях ОПК выросла за последний год.
3 ноября 2023, 07:34
Октябрь 2023
Пермский молочный завод оштрафовали за плесень на стенах
Нарушения выявили во время проверки.
3 октября 2023, 07:50
В Пермском крае построят семь заводов по сортировке мусора. Где они появятся
3 октября 2023, 05:03
Сентябрь 2023
Приставы взыскали штраф с экс-бухгалтера «ОДК-СТАР» штраф за фиктивные командировки
Женщина пыталась обжаловать приговор, но суд отклонил апелляцию.
27 сентября 2023, 07:51
Власти РФ не стали выкупать пермский ЗиД. Его могут продать частной компании
21 сентября 2023, 06:39
Пермяк отсудил у работодателя 300 тысяч рублей за травму на производстве
9 сентября 2023, 07:38
Резкое падение. Стало известно, насколько снизилась прибыль предприятий в Прикамье
4 сентября 2023, 05:27

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