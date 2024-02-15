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Председатель ксп

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Февраль 2024
Александр Белых одобрен на пост председателя Контрольно-счётной палаты Прикамья
Кандидатура поддержана депутатами Законодательного собрания.
15 февраля 2024, 06:23
Краевое заксобрание готовится рассмотреть Александра Белых на пост председателя КСП
Пленарное заседание краевого парламента намечено на 15 февраля.
9 февраля 2024, 12:58
Кандидат на пост председателя краевой КСП успешно прошел собеседование в Москве
Утвердить Александра Белых на новую должность могут уже 15 февраля.
1 февраля 2024, 13:07
Январь 2024
Бывший прокурор Прикамья может возглавить КСП края уже в феврале
Сообщают, что у Александра Белых уже на следующей неделе запланировано собеседование в Счетной палате РФ.
25 января 2024, 14:45
Ноябрь 2023
Геннадий Тушнолобов: «Я еще летом предупредил губернатора, что эту должность покину»
Председатель КСП Пермского края Геннадий Тушнолобов прокомментировал журналисту Properm.ru свой уход.
12 ноября 2023, 10:00

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