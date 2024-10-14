properm.ru
ГлавноеВсе новости

Премьер

Выбрать дату
Октябрь
Самые богатые строители Пермского края в 2023 году
14 октября, 13:00
Декабрь 2023
В Перми закрылось кинокафе «Нанук», которое работало в киноцентре «Премьер»
Основатели заведения общепита не смогли найти точку для переезда кафе.
4 декабря 2023, 16:34
В здании бывшего кинотеатра «Кристалл» открылась «Пермская синематека»
В честь открытия 2 декабря прошел допремьерный показ фильма «Фрау»
4 декабря 2023, 06:12
Ноябрь 2023
На месте киноцентра «Премьер» в Перми могут построить новый ЖК
Участок может попасть в программу комплексного развития территории.
29 ноября 2023, 07:57
Пермяки попрощались с киноцентром «Премьер»
27 ноября 2023, 05:46

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика