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Премьера

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2024
Спецпроект
Боги, мизантропы и курьеры. Обзор премьер нового сезона в пермских театрах
Критик Григорий Ноговицын посмотрел новые драматические спектакли и рассказал, чего от них ждать.
В Перми состоится фан-встреча с актрисой сериала «Папины дочки. Новые»
3 сентября, 04:54
В Перми состоится премьера фильма, снятого на Егошихинском кладбище
20 августа, 06:10
Пермский театр оперы и балета начнет новый сезон с легендарного «Фауста»
9 августа, 07:58
Видео. В прокат вышел фильм о любви «Она танцует», снятый в Перми
5 августа, 06:34
В Прикамье начались съёмки приключенческого сериала «Никто не знает про Маньпупунёр»
Премьера фильма запланирована на 2025 год.
24 июля, 03:18
Спецпроект
Любовь, Пермь и стереотипы в фильме «Культурная комедия»
Спойлеры — серьёзные | Рейтинг: для тех, кто очень сильно любит Пермь и российское кино. | 12+
Премьера первого спектакля на новой площадке Театра-Театра состоится в 2024 году
3 июля, 09:32
Алла Пугачева выпустила в свой юбилей новую песню «Я плачу»
15 апреля, 11:20
Пермский балет откроет XXIII Международный фестиваль балета DANCE OPEN в Петербурге
Постановка «Ярославна» стала самой масштабной для пермского оперного в этом сезоне.
3 апреля, 12:25
Пермский театр кукол обещает зрителям в 2024 году четыре премьеры
Первая из них состоится уже в марте.
15 января, 05:32
2023
Арсений Гончуков испытает на зрителях Перми артхаусный фильм и презентует свою книгу
23 сентября 2023, 06:09
Константин Богомолов перенес «Летучего голландца» в Коми-Пермяцкую деревню
31 марта 2023, 14:53

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