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Премия

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Ежемесячную премию чиновников Осинского округа могут увеличить в два раза
1 ноября, 13:21
В Перми вручили первую правовую премию советнику президента Владимиру Мединскому
26 октября, 07:32
Пермячка стала «Кондитером года» по версии экспертов национальной премии WHERETOEAT
26 октября, 05:32
Пермский ресторан вошел в десятку лучших в центральном округе России
25 октября, 10:20
Шесть пермских ресторанов вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT
1 октября, 05:02
В лонг-лист национальной премии попали 24 пермских ресторана и кафе
17 сентября, 07:38
Стало известно, сколько денег нужно пермякам для полного счастья
16 сентября, 07:47
«Пермский характер»: продолжается прием представлений на награждение в 2024 году
20 августа, 11:08
Пермь вошла в ТОП-5 рейтинга по индексу цифровизации «IQ городов»
Прикамье лидировало в категории «Административные центры».
14 июня, 15:31
Мэр Верещагино получил премию в 188 тысяч рублей за свою работу в 2023 году
16 апреля, 10:31
«Учителем года — 2024» в Прикамье стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко
Победитель конкурса получила премию губернатора в размере 500 тыс. рублей.
13 апреля, 06:13
Пермского школьника наградили почетным знаком «Горячее сердце»
Юноша задержал преступника, грабившего магазин.
25 марта, 15:58
13-летний пианист из Перми получил международную музыкальную премию
Музыкант стал открытием года.
22 марта, 07:57
Чиновник одного из округов Прикамья получит премию почти в 100 тысяч рублей
Главе Добрянского округа присудили вознаграждение по итогам его успешной работы в 2023 году.
6 января, 08:53
2023
Легкоатлет из Прикамья Евгений Торсунов удостоен Национальной спортивной премии
Спортсмен — чемпион Паралимпийских игр 2020 года.
1 декабря 2023, 16:29
Музей PERMM попал в шорт-лист премии «Сделано в России»
25 ноября 2023, 11:08
Пермский ресторан вошел в десятку лучших по версии экспертов национальной премии
Ранее в топ-50 были включены пять заведений из Перми.
7 ноября 2023, 13:04
Пермские театры собрали 46 номинаций «Золотой маски»
20 октября 2023, 15:35
Пять пермских ресторанов попали в шорт-лист национальной премии
18 октября 2023, 13:02
2022
Стали известны лауреаты краевой премии по культуре за 2021 год
Кандидатуры должно утвердить краевое Законодательное собрание.
19 ноября 2022, 05:18

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