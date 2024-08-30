properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Преподаватель

Выбрать дату
2024
Dj Smash из Перми станет преподавателем в Московском университете
Андрей Ширман будет обучать основам звукорежиссуры и продюссирования.
30 августа 2024, 13:03
2015
Осужденный за взятки и убийство преподаватель ПГФА не смог обжаловать приговор
Его приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч рублей.
15 января 2015, 12:57
2011
В ДТП на Революции погиб преподаватель Политеха
В аварии 15 августа перевернулся на собственном автомобиле Виктор Бродягин, преподаватель кафедры геологии нефти и газа ПНИПУ (ПГТУ)
17 августа 2011, 06:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика