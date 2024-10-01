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Преступление

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Октябрь
Следователи опровергли информацию о том, что убийцу ребенка признали вменяемой
1 октября, 09:48
Сентябрь
В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре
26 сентября, 04:26
В ПГНИУ 20 сентября пройдет траурный митинг
19 сентября, 11:53
В Прикамье осудят 25-летнюю девушку за ложный донос о тяжком преступлении
16 сентября, 12:15
Август
В сети распространилось видео погони за пьяным лихачом на «шестерке»
29 августа, 02:52
Неадекватный мужчина напал на девушку в центре Перми. Никто не заступился
28 августа, 11:08
Экс-депутату, сбившему насмерть ребенка под Чусовым, предъявили обвинение
28 августа, 10:15
В Свердловском районе Перми обнаружили труп человека
15 августа, 08:03
Молодую пермячку осудили за ложные минирования аэропорта и торговых центров
Девушка три раза намеренно сообщала о террористических актах.
9 августа, 09:30
Июль
В Перми суд вынес приговор экс-следователю за пьяное хулиганство в баре
31 июля, 12:18
Бывший сотрудник МЧС осужден за превышение полномочий
29 июля, 09:59
Фото. В Перми задержали 33-летнюю закладчицу наркотиков
23 июля, 05:15
За попытку угона автомобиля пермяка посадили на четыре года
18 июля, 08:26
В Прикамье подростка обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки
17 июля, 14:26
Пермячка стала фигуранткой уголовного дела за незаконное укрывательство мигранта
15 июля, 08:28
В Прикамье жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцев
9 июля, 08:10
В Прикамье жителя поселка Октябрьский осудят за убийство семейной пары
8 июля, 09:38
Июнь
Пермский краевой суд рассмотрел жалобу убийцы бездомного у мусорной площадки
24 июня, 06:17
Пермяк осуждён за жестокое убийство своей знакомой
21 июня, 18:48
Пермяки нашли завернутый в простыню труп мужчины с выколотыми глазами
19 июня, 11:07

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