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Преступления

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Октябрь
Жителя Куеды обвиняют в подготовке заказного убийства
31 октября, 03:29
В Прикамье продлили арест обвиняемому в убийстве матери с дочкой
30 октября, 08:17
За попытку украсть зубную коронку будут судить кунгуряка и сургутянина
21 октября, 12:30
Бывшего пермского борца с коррупцией осудили за 24 преступления
3 октября, 02:53
Сентябрь
В Прикамье мужчину признали виновным в убийстве своего брата
30 сентября, 03:00
Август
В Прикамье мужчину признали виновным в краже гаечных ключей
24 августа, 09:44
В Прикамье задержали виновника смертельного ДТП в поселке Лямино
20 августа, 10:10
В Перми осудили участников подпольного игрового клуба с доходом свыше 26 млн рублей
9 августа, 06:31
Житель Прикамья полгода избивал своих маленьких сыновей
Отец-рецидивист умышленно причинял вред здоровью детей.
8 августа, 13:23
Июль
Иностранец, год проживший в РФ по поддельному паспорту, попал в пермское СИЗО
26 июля, 10:02
За 1,5 года следствие завело 37 уголовных дел по материалам УФНС Прикамья
21 июля, 09:19
Пермский людоед Михаил Малышев устроился в приют для животных
17 июля, 08:40
Фото. Полиция обнародовала ориентировку на мать убитого в Перми мальчика
13 июля, 14:35
Пермяк отправился в колонию на 13 лет за призывы к экстремизму и наркоторговлю
Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима.
5 июля, 06:10
В полиции назвали самый опасный район Перми
4 июля, 02:43
Май
В Перми осудили директора учебного центра за подделку документов и мелкий подкуп
8 мая, 16:15
Апрель
Пермские подростки стали чаще нарушать закон
23 апреля, 07:32
Пермяк поджег чужую баню и уснул из-за обиды на жену
18 апреля, 09:31
Февраль
Жителя Прикамья обвинили в краже бочки с дачного участка
26 февраля, 08:44
Две трети преступлений в Прикамье за прошлый год совершены рецидивистами
12 февраля, 04:36

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