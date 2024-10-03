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Преступность

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Октябрь
Экс-начальник Военно-строительной компании арестован по делу о хищении в Перми
3 октября, 10:06
По всей России воруют кенгуру. Угрожает ли что-то Пермскому зоопарку?
2 октября, 06:47
Июль
За год количество особо тяжких преступлений в Прикамье снизилась на 3%
17 июля, 05:16
Полицию Пермского муниципального округа возглавил Илья Веселков
Последние четыре года Веселков был начальником отдела МВД по Добрянскому округу.
16 июля, 09:00
Май
За неделю мошенники похитили у пермяков более 33 миллионов рублей
27 мая, 10:26
Пермяки создали петицию, в которой требуют сурового наказания для уличной банды
12 мая, 09:04
Март
Видео. В Перми за серию краж велосипедов перед судом предстанут мужчины 24 и 26 лет
26 марта, 06:44
Кто боролся с преступностью в Перми
90-е годы в Перми прошли без тяжелых криминальных войн.
20 марта, 10:50
Февраль
Две трети преступлений в Прикамье за прошлый год совершены рецидивистами
12 февраля, 04:36
Подростки в Пермском крае стали чаще совершать преступления
9 февраля, 05:19
Январь
Названо место Пермского края по уровню преступности в России
22 января, 06:17
Ноябрь 2023
Подростковая преступность в Пермском крае подскочила почти на четверть
29 ноября 2023, 10:53

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