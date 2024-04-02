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Превышение скорости

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2024
На передвижные комплексы контроля скорости на дорогах Прикамья потратят 136 миллионов
Их используют параллельно с комплексами «Кибер Шериф».
2 апреля 2024, 13:30
2014
Каждый второй водитель получил штраф за превышение скорости в этом году
С начала года любителям скорости было выписано около 29 млн штрафов.
17 октября 2014, 06:18
В Перми появятся новые «лежачие полицейские» на дорогах
Искусственные неровности будут оборудованы на 55 участках улично-дорожной сети города.
29 июля 2014, 04:53
На трассе Очер-Верещагино-Сива изменился скоростной режим
Разрешенная скорость в 70 км/ч теперь в прошлом: там произошло слишком много аварий.
5 февраля 2014, 04:48
На Красавинском мосту автомобилист сбил инспектора ДПС
Сотрудник госавтоинспекции оформлял дорожно-транспортное происшествие.
24 января 2014, 11:34
2013
Водитель «Тойоты» насмерть разбился в ДТП на шоссе Космонавтов
«Трезвым в такую аварию не угодить» — считают очевидцы последствий аварии.
25 ноября 2013, 06:09
На дороге Дружбы автомобиль врезался в дерево. Погиб человек
Водитель «Шкоды» не справился с управлением и вылетел с дороги.
25 ноября 2013, 05:56
Новые штрафы за превышение скорости не усмирили водителей-лихачей
Статистика аварийности в России показывает, что число нарушителей скоростного режима выросло в разы. Вместе с тем, число ДТП снизилось на 2,1%.
11 ноября 2013, 09:26
Сергей Седов: +20 км/ч к разрешенной скорости создаст большие проблемы
Properm.ru обсудил с директором пермского центра повышения водительского мастерства новые поправки в ПДД. По мнению Сергея Седова, большинство пермских водителей не готовы безаварийно двигаться с большой скоростью.
30 августа 2013, 04:30
В Прикамье пьяный водитель угнал «девятку» и попал в ДТП со смертельным исходом
В результате аварии его брат 1993 года рождения погиб на месте. Еще один пассажир с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу.
6 августа 2013, 12:12
Медведев разрешил ездить на автотрассах быстрее. Но не везде
Окончательное разрешение ездить 110 км/ч и 130 км/ч вместо прежних 90 км/ч и 110 км/ч должны принять местные власти.
26 июля 2013, 07:06
В Елово ВАЗ-2107 влетел под трактор. Есть жертвы
В аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще три человека были госпитализированы.
16 июля 2013, 05:30
В Закамске «Лада Калина» врезалась в дерево: пострадали 4 человека
Водитель автомобиля, не имеющий водительских прав, не справился с управлением.
17 июня 2013, 05:17
В Усолье с трассы вылетел ВАЗ: один из пассажиров умер от травм
Водитель, не имевший прав на управление машиной, превысил скорость и вылетел в кювет.
3 июня 2013, 04:57
В ДТП в Куеде один человек погиб и трое пострадали
Виновник аварии превысил скорость и выскочил на встречную полосу движения.
25 февраля 2013, 05:41
В Краснокамском районе задержали уличного гонщика
Машина под его управлением долго двигалась с явным превышением скорости.
24 февраля 2013, 08:05
2012
В Чусовском районе превышение скорости привело к гибели водителя
Не справившись с управлением, автомобиль «улетел»в кювет.
15 октября 2012, 06:26
В Балатово иномарка врезалась в столб. Три человека в больнице
Водитель "Мицубиси Лансера" так переборщил со скоростью, что времени на маневр ему не хватило.
23 июля 2012, 08:19
Возле Б.Савино автомобиль врезался в отбойник. Водитель скрылся
Пока горе-водитель убегал с места происшествия, один из его пассажиров скончался.
25 июня 2012, 04:50
В столкновении трех автомобилей под Горнозаводском погибли три человека
Из-за последствий аварии пришлось перекрывать трассу на несколько часов.
15 июня 2012, 05:53

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