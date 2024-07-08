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Презентация

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2024
Фото. Скульптуру фестиваля «Белые ночи-2014» нашли в пункте приема металлолома в Кунгуре
Последний раз фестиваль проходил в Прикамье 10 лет назад.
8 июля 2024, 08:48
2011
Что общего у Chevrolet Orlando и сноубордингом? Презентация в Перми!
В соседних городах новый минивен презентуют по-простому, а у нас - сноубордическим турниром.
16 декабря 2011, 09:39
Пермякам презентовали Range Rover Evoque
Hello, Madrid! Hello, Berlin! Вот и в Перми наконец-то официально показали.
14 ноября 2011, 03:00
Новый автоцентр Skoda: «Емкость пермского рынка позволяет расти»
По мнению директора «НЭКСТ АВТО» Алексея Ярушина, конкуренции бояться не стоит.
23 сентября 2011, 08:00
Продажи универсала Volkswagen Passat в Перми начнутся в мае
Презентация автомобиля пройдет одновременно во всех российских автоцентрах Volkswagen.
25 апреля 2011, 06:39
Автомобильный уик-энд: катаемся на Jaguar и встречаем автоновинки
Грядущие выходные в Перми будут богаты на автособытия. О презентациях Ford Mondeo и Chevrolet Spark и чемпионате Пермского края по джип-триалу Properm.ru расскажет в обзоре уик-энда.
15 апреля 2011, 11:59
2010
Модель из Перми снялась для нового календаря Pirelli
Наталья Полевщикова примерила образ древней богини в эксклюзивном проекте Pirelli и Карла Лагерфельда.
1 декабря 2010, 07:04

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