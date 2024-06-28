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Президент

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В России снизились цены на отдых в Турции. В Пермском Политехе рассказали, почему
Отели Турции начали сдерживать рост цен на лето.
28 июня, 09:11
Владимир Путин объявил благодарность главврачу пермского медицинского центра
7 июня, 06:08
Владимир Путин вступил в должность президента России в пятый раз. О чем он говорил
7 мая, 09:18
В Прикамье в выборах президента приняли участие 930 тысяч человек
16 марта, 14:16
В Прикамье начались выборы президента. Первые фото с избирательных участков
Избирательные участки работают до 20:00.
15 марта, 03:33
Выборы 2024: когда и как пермяки будут выбирать президента
12 марта, 08:51
ЦИК рассказал, какая явка ожидается на выборах президента в Пермском крае
1 марта, 09:17
По поручению президента России регионам спишут две трети долгов по бюджетным кредитам
29 февраля, 11:36
Президент разрешил выпускникам школ пересдавать ЕГЭ
29 февраля, 10:17
Владимир Путин поручил продлить программу семейной ипотеки
29 февраля, 10:01
В пермском кинотеатре покажут послание Владимира Путина Федеральному собранию
27 февраля, 06:41
Центризбирком отказался регистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президенты
Надеждин собирается обжаловать это решение.
8 февраля, 09:20
Новым депутатом гордумы Перми вместо критиковавшего СВО стал осмотрщик вагонов
Статус мандата депутата стал плавающим после ухода Сергея Медведева.
30 января, 10:56
В думу Перми не поступало заявления об отзыве мандата депутата, осудившего СВО
17 января, 07:01
2023
Коммунисты выдвинули своего кандидата на пост президента РФ. Что о нем известно?
Николай Харитонов начал политическую карьеру 33 года назад.
23 декабря 2023, 13:47
Владимир Путин заявил о планах баллотироваться на новый президентских срок
8 декабря 2023, 11:49
Выборы президента России впервые будут проходить три дня
8 декабря 2023, 09:48
На форум «Россия — спортивная держава» приехали федеральные чиновники и спортсмены
В столицу Прикамья приехали и гости из других стран.
19 октября 2023, 05:28
Спецпроект
Самоизоляция из-за Путина и авария с футболистами. Главные новости недели в Прикамье
Чем запомнились последние несколько дней в регионе? Рассказываем о ключевых событиях.
2017
Работники «Ремпутьмаша» обратились к Путину с просьбой сохранить завод. ВИДЕО
Заводчане считают, что перенос железнодорожной ветки горнозаводского направления наоборот усложнит ситуацию в городе.
17 октября 2017, 07:10

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