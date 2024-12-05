properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Причал

Выбрать дату
2024
Еще в три населенных пункта Пермского края смогут заходить круизные лайнеры
Причалы поставят в Добрянке, Осе и Ильиинском.
5 декабря 2024, 03:23
К причалу в Хохловке впервые пришвартовался теплоход. Фото и видео
Модульный причал установили в начале октября.
3 октября 2024, 08:04
Модульный причал в Соликамске может появиться к концу октября
Изготовлением причала займется Пермская судоверфь.
9 августа 2024, 03:16
Новое арт-пространство в Перми разместится в мастерской завода
На новой площадке состоится фестиваль «Причал».
22 июля 2024, 03:27
2020
В Перми суд запретил использовать небезопасный плавучий ресторан
Пермяки могут навсегда лишиться «Причала №5», так как его владелец планирует продать объект в Краснодар. Там он сможет работать дольше из-за погодных условий.
5 марта 2020, 08:23
2013
Ремонт причала на Перми-I начнется летом 2013 года
Возможность отремонтировать причальную стенку появилась после ее передачи в краевую собственность.
21 марта 2013, 10:20
2011
Пермский речной причал теперь под запретом
Судовладельцам запретили использовать причальную стенку у вокзала Пермь I.
8 августа 2011, 08:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика