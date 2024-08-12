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Приемная кампания

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2024
В Пермский государственный институт культуры зачислены студенты из 14 регионов страны
ПГИК полностью закрыл все бюджетные места.
12 августа 2024, 08:09
В Пермском Политехе поделились итогами приемной кампании
Список поступивших был опубликован на сайте вуза 7 августа.
8 августа 2024, 11:40
В пермские школы зачислили более 13 тысяч первоклассников. Места еще есть
В учебных заведениях осталось более 700 мест для школьников.
2 августа 2024, 11:10
Как пермякам поступить в кадетское училище? Правила, документы и сроки
В Пермском кадетском училище начался прием заявлений на поступление от учеников. Properm.ru узнали, что необходимо сделать будущим кадетам.
10 апреля 2024, 07:40
2011
В ПГУ подвели предварительные итоги приемной кампании
Прием заявлений в Пермский государственный национальный исследовательский университет завершен.
28 июля 2011, 04:40

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