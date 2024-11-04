properm.ru
ГлавноеВсе новости

Приговор

Выбрать дату
Ноябрь
Вынесен приговор бывшему начальнику колонии из Чусового
4 ноября, 10:05
Октябрь
Пермяка признали виновным за избиение знакомого
18 октября, 15:03
Пермскому курсанту гарнизонным судом вынесен приговор за драку
10 октября, 13:53
Вынесен приговор бывшему инспектору ФСИН и его брату, сбывавшим наркотики в Перми
9 октября, 04:47
Вынесен приговор пермскому перевозчику, передававшему взятку в салате
3 октября, 13:57
Сентябрь
Вынесен приговор дачному вору из Краснокамска
26 сентября, 06:42
Суд вынес приговор мужчине, вырвавшему все цветы у администрации Чусового
19 сентября, 04:58
Вынесен приговор собственнику снегоболотохода, обварившего девятилетнюю пермячку
18 сентября, 13:35
В Чайковском вынесен приговор управляющей трех подпольных игровых залов
17 сентября, 13:24
Пермскому студенту вынесен приговор за подготовку к поджогу военкомата
12 сентября, 14:48
Суд вынес приговор насильнику из Александровска, отрубившему руку сожительнице
10 сентября, 07:03
Насильник из Перми пытался спрятаться от правосудия на Алтае
3 сентября, 15:44
Август
В Березниках вынесен приговор наркодилеру, попавшемуся с 5 килограммами наркотиков
23 августа, 16:48
Чайковец приговорён за фальшивое свидетельство повышения квалификации кока
14 августа, 13:58
Заключенный пермский экс-священник пытается обжаловать приговор
12 августа, 11:36
Экс-глава пермского завода не стал оспаривать приговор о разглашении гостайны
12 августа, 08:19
Экс-полицейскую из Краснокамска будут повторно судить за незаконную выдачу паспорта
12 августа, 06:28
Вынесен приговор бывшей сотруднице МВД, незаконно выдавшей российский паспорт
5 августа, 10:47
Июль
Прокуратура просит ужесточить приговор экс-чиновнице Минздрава Пермского края
30 июля, 04:52
Усыновленный американскими учеными пермяк обжаловал приговор по статье о наркотиках
18 июля, 07:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика