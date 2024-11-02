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Прикамье

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Ноябрь
В Прикамье власти будут контролировать работу гидов
2 ноября, 10:18
В Прикамье приемам первой помощи обучат более половины населения
2 ноября, 02:36
Новым замглавы минкульта Пермского края стал экономист
1 ноября, 08:52
Примут ли в Прикамье «полусухой закон», или Сколько пьют в крае на самом деле
1 ноября, 07:17
Госавтоинспекция Прикамья предупреждает водителей об ухудшении погоды
1 ноября, 06:08
Октябрь
Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти
31 октября, 12:18
На пожаре в Березниках погиб мужчина
31 октября, 10:24
В ходе ДТП на границе Удмуртии и Прикамья погибли три человека
29 октября, 04:19
Пермяки более девяти часов не могут вылететь в Калининград
27 октября, 04:14
В Пермском крае предлагают награждать примерных отцов
25 октября, 11:08
Зима близко. Будут ли пермяки страдать от холода?
25 октября, 09:26
Бывший глава пермского ГУ МВД Давыдов стал проректором столичного вуза
24 октября, 11:09
Федеральный автодилер «Ключавто» уходит из Перми
24 октября, 06:50
В Прикамье продолжает дорожать бензин и дизельное топливо
24 октября, 05:51
Сроки строительства экотропы на камне Ветлан перенесли на следующий год
21 октября, 16:20
Фото. В Прикамье строят арт-объект из старинной соляной баржи
21 октября, 12:19
В Березниках провели рекультивацию бывшего полигона для химотходов
18 октября, 16:24
Федеральный застройщик заключил с властями Прикамья договор КРТ Заостровки
17 октября, 12:47
В Прикамье хотят упразднить восемь деревень
16 октября, 13:21
В Пермском крае сформировали новый перечень мест бытования народных промыслов
13 октября, 11:59

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