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Природа

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Ноябрь
В Вишерском заповеднике ответили на претензии природоохранной прокуратуры
1 ноября, 03:43
Октябрь
Известны первые результаты инициативы о присвоении охранного статуса деревьям в Перми
28 октября, 08:05
Чиновники предложили пермякам показать, где находятся особо ценные деревья
24 октября, 11:05
Почему облака над Пермским краем создали проблемы для экологии? Отвечают синоптики
20 октября, 13:13
На Чусовой в Пермском крае обнаружили редкое, но прекрасное природное явление
17 октября, 09:38
Минувшей ночью северное сияние засняли в Пермском крае
7 октября, 06:46
Растение-убийца из Америки атаковало Пермь
2 октября, 06:47
Сентябрь
Пермяки делятся фотографиями Пермского края перед Днем туризма
25 сентября, 11:21
Фотофакт. Редкий феномен. В лесах Пермского края этой осенью созрела земляника
20 сентября, 06:11
На рубку поврежденных уссурийским полиграфом деревьев в Прикамье выделили 3,6 млн
17 сентября, 11:30
Власти просят туристов отложить путешествие в Каменный город
16 сентября, 04:43
Появилось новое видео с котятами снежного барса из пермского зоопарка
10 сентября, 11:26
В квартиру пермяка в центре города проник маленький уж
10 сентября, 05:58
Фото, видео. Пермячка встретила в Черняевском лесу редкую птицу
6 сентября, 11:45
Видео. Медведь в Вишерском заповеднике устроил танцы на камеру. Только посмотрите на это!
4 сентября, 06:07
Август
Пермские студенты сняли документальный мини-сериал о жизни писателя Бориса Пастернака
20 августа, 10:16
Пермяк собрал в лесу 180 литров лисичек. И даже рассказал где
19 августа, 07:27
В Пермском крае вторую ночь подряд наблюдают северное сияние
13 августа, 06:42
Июль
Видео. Пермяки засняли воронку смерча над Фролами
31 июля, 04:57
Пермякам раскрыли тайные грибные места
24 июля, 09:49

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