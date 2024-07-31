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Природное явление

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2024
Видео. Пермяки засняли воронку смерча над Фролами
Необычное явление попало на камеру очевидцев на этой неделе.
31 июля 2024, 04:57
2020
На севере Пермского края на днях можно было наблюдать Полярное сияние
Жители севера Прикамья на днях видели уникальное природное явление.
27 сентября 2020, 09:23
2015
Невероятно: жители Земли смогут увидеть Меркурий невооруженным взглядом
Самая маленькая планета нашей системы отдалится от солнца на максимальное расстояние.
11 января 2015, 07:30

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