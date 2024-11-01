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Природоохранная прокуратура

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2024
В Вишерском заповеднике ответили на претензии природоохранной прокуратуры
1 ноября, 03:43
Пермское предприятие отказывается устранять замечания природоохранной прокуратуры
12 сентября, 05:13
Мэру Перми и главам трех муниципалитетов внесены представления из-за птичьих гнезд
Нарушения выявлены в ходе проверки природоохранной прокуратуры.
31 мая, 16:43
Пермская прокуратура выявила нарушения в деятельности 26 охотничьих хозяйств
25 мая, 12:11
В Перми возбудили дело из-за погибших в мазуте уток
Пока неизвестно, кто загрязнил реку.
12 апреля, 03:08
Операторы мусорных полигонов Прикамье не успевают оформить экологические разрешения
29 марта, 14:13
Пермская прокуратура взяла под контроль ситуацию с гибелью 12 тонн форели в Добрянке
16 марта, 08:20
В деятельности музея PERMM и ряда сузов Прикамья выявлены экологические нарушения
10 января, 15:30
2023
В Перми добавят стационарных постов по контролю за состоянием воздуха
Сейчас таких постов всего семь, что значительно ниже норматива.
19 декабря 2023, 13:59
В Черняевском лесу вновь выявлены повреждения корней деревьев в результате работ
12 декабря 2023, 15:59
Министру природных ресурсов Пермского края прокуратура вынесла представление
4 декабря 2023, 15:21
В двух райбольницах Прикамья главврачи наказаны за ненадлежащее хранение медотходов
16 ноября 2023, 14:58
Росприроднадзор определяет уровень загрязнения воды в Каме после попадания нефти
11 октября 2023, 09:58
В прокуратуре потребовали от предприятий Прикамья снижения выбросов вредных веществ
16 сентября 2023, 10:27
Исправительные колонии сливали в реки Пермского края неочищенные сточные воды
30 августа 2023, 03:35

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