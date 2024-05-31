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Природопользование

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Май 2024
Мэру Перми и главам трех муниципалитетов внесены представления из-за птичьих гнезд
Нарушения выявлены в ходе проверки природоохранной прокуратуры.
31 мая 2024, 16:43
Апрель 2024
В Черняевском лесу Перми появились три туалета
Воспользоваться туалетом можно с 8:00 до 22:00.
11 апреля 2024, 12:46
Март 2024
В Прикамье ищут строителя гнезд для беркутов
13 марта 2024, 05:47
Февраль 2024
В этом году количество природных парков с платным входом в Прикамье вырастет
Конкретный список новых особо охраняемых природных территорий сейчас уточняется.
21 февраля 2024, 16:16
Декабрь 2023
Общественники просят пермских депутатов вернуть Черняевскому лесу исключенный участок
Пермский совет «Всероссийского общества охраны природы» хочет оспорить изменение границ Черняевского леса.
14 декабря 2023, 11:14

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