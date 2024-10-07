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Пристав

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2024
Из-за насекомых в Прикамье закрыли кафе с шаурмой
7 октября, 10:42
Пермяка арестовали за демонстративное курение на крыльце судебного участка
2 августа, 10:19
Почти полтысячи автомобилей арестовали судебные приставы Прикамья
Разыскивали перед конфискацией 61 автомобиль.
30 июля, 09:15
Два банка оштрафовали за частые звонки пермякам
В одном случае количество допустимы звонков превысило законную норму в 60 раз.
27 июня, 06:43
В Перми судебный пристав привлечена к ответственности за коррупцию
Коррупционная составляющая проявилась при исполнении судебных решений по капитальному ремонту многоквартирных домов.
19 июня, 11:45
Жительница Березников отсудила за некачественный балкон почти 200 тысяч рублей
Балкон переделывали, но так и не смогли добиться заявленных в договоре характеристик.
9 апреля, 05:23
Пермяк официально работал и, одновременно, получал пособие как безработный
12 марта, 06:46
Дальнобойщик из Чернушки не смог выехать в Казахстан из-за долгов по алиментам
4 марта, 05:19
Пермяки стали реже возвращать долги добровольно
15 января, 06:26
2020
Подозреваемого во взятках бывшего главного пристава вновь оставили под стражей
3 декабря 2020, 12:45

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