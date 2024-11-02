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Приставы

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Ноябрь
В Сиве на месяц закрыли кафе с сотрудниками без медкнижек и мухами в помещениях
2 ноября, 11:38
Судебные приставы встретили должника по алиментам из Кунгура на вокзале
2 ноября, 08:26
Октябрь
В Орджоникидзевском районе снесли дом и обязали собственника оплатить демонтаж
28 октября, 10:27
Приставы объявили в розыск пермяка, задолжавшего миллион на содержание своих детей
17 октября, 07:07
В поселке Горнозаводского района приостановили работу опасных для жизни электровозов
14 октября, 06:36
Из-за насекомых в Прикамье закрыли кафе с шаурмой
7 октября, 10:42
Сентябрь
Должник из Краснокамска спрятал свою машину от приставов в куче чернозема
25 сентября, 06:01
В кунгурском батут-центре отказались вызвать скорую девушке с травмой позвоночника
23 сентября, 06:15
В Прикамье приставы изъяли легковушку, которой хозяин давил сотрудника полиции
17 сентября, 06:08
Пермяк не хотел отдавать бывшей жене дочь
16 сентября, 06:19
Суд на три месяца закрыл золотодобывающее предприятие в Кузбассе
13 сентября, 10:02
Пенсионеры в Прикамье отсудили у УК более 300 тысяч рублей за затопленную квартиру
13 сентября, 07:42
Два пермяка отправились на СВО, чтобы выплатить полумиллионные долги по алиментам
12 сентября, 05:46
Август
Жительницу Петербурга спутали с должницей из Лысьвы и она не смогла выехать из России
28 августа, 16:15
Судья лишил балкона жительницу Перми
22 августа, 11:23
В Кузбассе закрыли популярное кафе из-за грубых нарушений
13 августа, 05:11
Суд заставил жительницу Прикамья написать СМС мертвому возлюбленному
8 августа, 07:21
Июль
Почти полтысячи автомобилей арестовали судебные приставы Прикамья
Разыскивали перед конфискацией 61 автомобиль.
30 июля, 09:15
Судебные приставы Прикамья взыскали за полгода более 435 миллионов рублей
29 июля, 12:46
Пермские приставы за полгода взыскали более 47 млн долгов по зарплатам
29 июля, 10:21

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