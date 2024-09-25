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Присяга

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2024
В Пермском Политехе прошла инаугурация пятого ректора вуза
Ректору были вручены мантия ректора и нагрудный знак, как символы руководства вуза.
25 сентября 2024, 12:51
2016
Владимир Путин введет присягу госслужащих для борьбы с коррупцией
Все предложения необходимо проработать к 1 апреля.
19 февраля 2016, 14:05
2013
Барак Обама принимает президентскую присягу
Это американскому президенту предстоит сделать во второй раз в своей жизни.
20 января 2013, 05:29

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