Приватизация жилья

Спецпроект

Боровшегося за приватизацию бывшего главу Усть-Качки с семьей выселяют из квартиры

Василий Лузин получил исковое заявление о выселении своей семьи из квартиры. Его принуждают заключить договор коммерческого найма или грозят выселением.