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Приволжский федеральный округ

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Октябрь
В Прикамье продолжает дорожать бензин и дизельное топливо
24 октября, 05:51
В Пермском крае замедлился рост цен на топливо
17 октября, 06:58
Сентябрь
Стоимость тарифов ОСАГО в Перми может снизиться на 6%
13 сентября, 03:13
Август
В Пермском крае замедлился рост цен на топливо
30 августа, 03:11
В Перми вновь подорожало топливо. Цена дизеля выросла на 20 копеек
15 августа, 06:18
Не опять, а снова. В Прикамье ускорился рост цен на бензин
1 августа, 03:07
Июль
Пермь вошла в топ-10 самых дешевых городов России для путешествий
19 июля, 09:24
Средняя цена на бензин в Прикамье впервые превысила 57 рублей
18 июля, 06:31
Почти у каждого третьего пермяка есть личный автомобиль
3 июля, 03:54
Июнь
Банк России объяснил ускорение годовой инфляции в мае в Пермском крае
23 июня, 10:33
Май
Санатории Прикамья за год заработали 4,3 миллиарда рублей
17 мая, 11:25
Апрель
Годовая инфляция в Пермском крае ускорилась до 8,66%
18 апреля, 10:39
Март
Представитель здравоохранения Пермского края назначен главным специалистом по ПФО
26 марта, 12:02

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