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Приют

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2024
Бенгальский кот Лео умер в пермском приюте после борьбы с тяжелыми болезнями
1 ноября, 08:30
Муниципальный приют для собак в Перми обещают достроить до конца этого года
1 ноября, 02:39
В пермском приюте спасают жизнь бенгальского кота Лео
30 октября, 10:49
В пермских электричках объявили бесплатный проезд для кошек и собак
19 сентября, 10:06
В сети появилось видео утренних ритуалов пермского кота Крошика
18 сентября, 05:52
Приют для кошек «Матроскин» собрал 8 миллионов рублей на покупку нового помещения
3 августа, 08:59
«Матроскин» нашел новое помещение для приюта и срочно продает прежний дом для кошек
24 июня, 12:31
Как помочь приюту для собак? Советы волонтеров
15 апреля, 06:18
Кошка, которую бросили в завязанном пакете в пермской электричке, нашла хозяина
Животное сначала оказалось в приюте, из которого его забрали.
12 марта, 03:10
Пассажир пермской электрички бросил кошку в завязанном пакете
Теперь волонтеры ищут новую семью для кошки.
11 марта, 08:04
Суд обязал губахинских чиновников организовать приют для безнадзорных животных
1 марта, 16:01
2023
В Прикамье закрыли незаконный приют, организованный бывшим полицейским
Приют был открыт более 10 лет назад.
5 декабря 2023, 04:58
В Перми появится реабилитационный центр для диких животных и птиц
26 октября 2023, 08:57

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