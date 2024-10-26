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Приют Матроскин

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Октябрь
Худеющий пермский кот Крошик экстренно госпитализирован в ветклинику
26 октября, 12:38
Пермский толстый кот Крошик за семь недель похудел почти на 3 кг
21 октября, 03:35
В Перми появились открытки с котом Крошиком, который стал известен на весь мир
12 октября, 12:39
Сентябрь
Эксперты объяснили, почему толстый кот Крошик из Перми стал всемирно известным
28 сентября, 03:06
Пермский толстый кот Крошик похудел на два килограмма за месяц
26 сентября, 04:53
В Перми 17-килограммовый кот Крошик стал сбрасывать вес
14 сентября, 05:21
Выставка питомцев, экомаркет и конкурс пирога. В Перми состоится «ЭкоКотофест»
12 сентября, 05:41
Видео. Пермский 17-килограммовый кот Крошик начал худеть
6 сентября, 06:05
Стал жертвой любви. Волонтеры отправили на лечение пермского толстого кота Крошика
2 сентября, 05:54
Август
Обнять роскошную собаку и помочь приютам. В Перми пройдет акция «Собака Обнимака»
6 августа, 11:02
Приют для кошек «Матроскин» собрал 8 миллионов рублей на покупку нового помещения
3 августа, 08:59
Февраль
В Перми 25 февраля пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»
25 февраля, 07:33

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