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Призыв

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В Генштабе рассказали, отправят ли срочников на СВО
30 сентября, 09:46
Пермский призывник хотел доказать в суде, что он не годен к строевой службе
25 августа, 05:36
Житель Ильинского пытался в суде доказать свой призыв в армию незаконным
27 апреля, 10:22
Стало известно, сколько человек призовут из Прикамья этой весной на срочную службу
Призывная кампания продлится с 1 апреля по 15 июля
28 марта, 16:50
Михаил Мишустин распорядился создать военный учебный центр в пермском вузе
3 февраля, 06:46
2023
В рамках осеннего призыва в российскую армию отправилось 130 тысяч призывников
29 декабря 2023, 14:32
Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году через электронные повестки
21 декабря 2023, 07:33
Пермский край выполнил задание по призыву в армию на 90%
В Вооруженные силы отправлено чуть менее 2700 призывников
14 декабря 2023, 15:58
В Усть-Кишерти в школьном спортзале была вручена повестка
В СМИ появилась информация, что во время праздника повестка была вручена школьнику.
23 октября 2023, 10:45
Стало известно, сколько пермяков отправят в армию во время осеннего призыва
17 октября 2023, 12:38
Губернатор возглавил комиссию по осеннему призыву в Пермском крае
Призы в этом году продлится с 1 октября до 31 декабря.
2 октября 2023, 08:26
Спецпроект
Порвали военник и не сказали о свадьбе. За что вас могут оштрафовать с 1 октября
Как изменятся административные штрафы для физических лиц за нарушения порядка воинского учета.
В России отказались поднимать минимальный призывной возраст, но не спешите радоваться
21 июля 2023, 07:25
Власти отчитались о завершении весеннего призыва в Пермском крае
План от Минобороны на регион был более 3 тыс. человек.
17 июля 2023, 08:17
Из Пермского края в рамках весеннего призыва в войска отправились 2,5 тысячи человек
6 июля 2023, 15:26
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении призывного возраста до 30 лет
Законопроекту предстоит пройти три чтения.
15 июня 2023, 05:13
Новый закон о воинской службе — что изменится для пермяков
14 апреля 2023, 11:38
В Перми появилась горячая линия от военной прокуратуры для призывников
Призыв продлится до середины июля.
10 апреля 2023, 09:05
Как пройдет весенний призыв в армию в Перми
В ближайшее время в Прикамье стартует весенняя призывная кампания. Чего ожидать от весеннего призыва-2023 и как будет проходить набор в армию в Перми – в нашей статье.
1 марта 2023, 07:27
Прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января
Минцифры сообщило об изменениях правил подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии.
22 января 2023, 06:30

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