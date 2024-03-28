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Призывная кампания

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Март
Стало известно, сколько человек призовут из Прикамья этой весной на срочную службу
Призывная кампания продлится с 1 апреля по 15 июля
28 марта, 16:50
Декабрь 2023
Пермский край выполнил задание по призыву в армию на 90%
В Вооруженные силы отправлено чуть менее 2700 призывников
14 декабря 2023, 15:58
Октябрь 2023
В Усть-Кишерти в школьном спортзале была вручена повестка
В СМИ появилась информация, что во время праздника повестка была вручена школьнику.
23 октября 2023, 10:45

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