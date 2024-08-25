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Призывники

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2024
Пермский призывник хотел доказать в суде, что он не годен к строевой службе
25 августа, 05:36
Генерал Ивашов: «Курск противник не возьмет, но безопасность жителей под угрозой»
8 августа, 13:30
Житель Ильинского пытался в суде доказать свой призыв в армию незаконным
27 апреля, 10:22
2023
В рамках осеннего призыва в российскую армию отправилось 130 тысяч призывников
29 декабря 2023, 14:32
Пермский край выполнил задание по призыву в армию на 90%
В Вооруженные силы отправлено чуть менее 2700 призывников
14 декабря 2023, 15:58
В Усть-Кишерти в школьном спортзале была вручена повестка
В СМИ появилась информация, что во время праздника повестка была вручена школьнику.
23 октября 2023, 10:45
В Перми начинается осенний призыв — 2023: есть ли новые правила?
28 сентября 2023, 09:16
Спецпроект
Порвали военник и не сказали о свадьбе. За что вас могут оштрафовать с 1 октября
Как изменятся административные штрафы для физических лиц за нарушения порядка воинского учета.
Из Пермского края в рамках весеннего призыва в войска отправились 2,5 тысячи человек
6 июля 2023, 15:26

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