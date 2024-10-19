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Пробки

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Власти обещают перенастроить светофоры на перекрестке Строителей и Локомотивной
19 октября, 06:47
Светофор работает, а дорога не открыта. Пермяки снова стоят в пробках
17 октября, 05:20
Пробки второй день подряд парализуют трассу «Пермь — Екатеринбург»
23 сентября, 07:23
Пермяки просят Правительство России спасти от пробок на трассе Пермь-Екатеринбург
7 июля, 10:50
«Хотите, чтобы люди дохли?». Пробки на трассе Пермь-Екатеринбург возмутили пермяков
3 июля, 07:22
Транспортный коллапс? В Перми завтра перекроют участок шоссе Космонавтов на 2 месяца
Объезд организуют рядом с перекрытым участком.
22 февраля, 08:00
«Ольга» парализовала трассы под Кунгуром и Очером. Фото и видео
8 февраля, 10:35
2023
МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снегопаде 27 декабря
26 декабря 2023, 11:17
Пермяки стоят в пробках из-за ремонта дорог. Как не опоздать на работу
12 мая 2023, 11:06
2022
Фотофакт: в Дзержинском районе пермяки стоят в пробке из-за ДТП с двумя иномарками
Автобусы отстают от графика на 10 минут.
22 марта 2022, 14:28

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