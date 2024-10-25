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Продажа

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Октябрь
В Перми закрылась кофейня, в которой работали собаки
25 октября, 06:12
За 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сети
15 октября, 03:46
Сентябрь
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
2 сентября, 09:55
В Прикамье продается дом царских времен с сауной
2 сентября, 08:50
Август
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
26 августа, 06:57
В Пермском крае на продажу выставлена липовая «усадьба Строгановых» со свинарником
13 августа, 13:48
Собственник «Сатурн-Р» снова выставил на продажу бывшее здание музея PERMM
5 августа, 03:24
Июль
Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона
Табачная продукция и товары для курения до сих пор не могут быть реализованы в павильонах на территории Пермского края.
19 июля, 09:55
Июнь
Офис «Россельхозбанка» в центре Перми выставлен на продажу
27 июня, 03:20
Фото. В Прикамье здание бывшей больницы вместе с участком продают за 590 тысяч рублей
5 июня, 11:05
Май
В еще один майский день пермяки не смогут купить алкоголь
15 мая, 16:43
Депутат заксобрания вышел из состава учредителей крупнейшего розария в Прикамье
13 мая, 07:10
Продажу бункера в Звёздном заблокировали
Решение принял сервис бесплатных объявлений
1 мая, 10:29
Апрель
Элитные породы и доставка по всему миру. Смотрим на самых дорогих кошек Перми
18 апреля, 12:10
Март
В Перми продается коллекция музея женской обуви, которую собирали с 1998 года
Музей несколько лет работал в Перми, но затем закрылся.
22 марта, 08:31
Власти Прикамья хотят застроить Центральный рынок жилыми домами
13 марта, 10:27
Февраль
В бюджет Прикамья закладываются средства на аренду музея «Мотовилихинских заводов»
22 февраля, 04:50
В Перми продают помещение не открывшегося «Золотого яблока» почти за 300 млн рублей
20 февраля, 08:14
В Перми за 135 млн рублей продается здание ресторана Chicken
19 февраля, 11:13
Пермский миллиардер подал в суд на музей современного искусства PERMM
13 февраля, 12:12

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