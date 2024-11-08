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Ноябрь
Пермяки стали меньше покупать витамины
8 ноября, 03:29
Май
Потратили 15 миллионов рублей. В Перми активно скупают блузки
6 мая, 03:13
Январь
Пермские магазины «Лакшми» объединились с конкурентами из сети «Живой выбор»
Теперь магазины обоих брендов будут работать под одним названием.
11 января, 05:34
Декабрь 2023
В лесничествах Пермского края стартовала продажа живых новогодних елей
8 декабря 2023, 12:29

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