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Октябрь
Под Пермью планируют построить круглогодичный аквапарк за 1,3 миллиарда рублей
28 октября, 10:25
В микрорайоне Краснова построят центр пляжных видов спорта с бассейном
26 октября, 10:13
Недостроенный крематорий на Восточном кладбище в Перми обнесут забором за 1 миллион
24 октября, 13:11
В Кировском районе Перми построят новую трассу для лыжероллеров за 154 миллиона
13 октября, 05:31
Сентябрь
Стоимость возведения третьего моста через Каму в Перми оценивается в 77,5 миллиарда
26 сентября, 10:54
В Орджоникидзевском районе Перми возведут новый сквер
23 сентября, 08:59
Эдуард Соснин рассказал о предстоящем благоустройстве Мотовилихинского пруда в Перми
6 сентября, 10:28
Август
В краевой столице стартовал проект «Пермь в порядке»
23 августа, 12:47
В Пермском крае может появиться свой «Поезд Победы»
20 августа, 15:51
Объявлен конкурс на строительство нового корпуса Пермского строительного техникума
13 августа, 15:55
В Перми ищут площадку для строительства маяка с обсерваторией
12 августа, 07:24
Июль
В центре Перми на месте снесенного дома построят шестиэтажное здание
29 июля, 04:20
«Теперь я пою дома». В Перми выпускница детдома с трудом выбила право на жилье
С помощью юристов выпускница детдома выиграла не один суд и добилась права на получение квартиры.
26 июля, 08:55
В Перми планируется перезапуск частного музея авиации
24 июля, 10:57
Вертолетная площадка, скалодром и апартаменты. У мыса Стрелка построят парк-отель
5 июля, 04:52
Июнь
Разработка проекта продления улицы Монастырской подорожала вдвое
29 июня, 12:50
В Перми ищут подрядчика для строительства корпуса МАОУ «Инженерная школа»
23 июня, 11:41
В Перми может появиться маяк со смотровой площадкой
Также на верхней точке сооружения будет небольшая обсерватория.
21 июня, 09:54
Стало известно, кто будет проектировать обновлённые «Королёвские номера» в Перми
Документацию подрядчик должен сдать до конца года.
11 июня, 12:32
Фото. Застройщики презентовали проекты развития территории Центрального рынка в Перми
8 июня, 12:32

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