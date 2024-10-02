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2024
Генеральный директор Фонда развития Прикамья возглавит КРПК
2 октября, 07:16
В Перми могут появится два новых спортивных сооружения
Их планирует строить бизнес.
5 августа, 13:54
Власти Перми прорабатывают вопрос финансирования расширения улицы Плеханова
31 июля, 09:31
Администрация Перми рассмотрит варианты использования недостроенного крематория
9 июля, 10:25
На стадионе «Юность» в Перми уже возведён первый этаж
Монтируются опоры под трибуны и трубы для канала хладоснабжения.
3 июля, 15:18
Прикамью спишут кредиты на 13 миллиардов рублей. Что можно сделать за эти деньги
16 апреля, 07:07
В Перми к 2026 году планируется открыть водный комплекс у центрального пляжа
Стоимость реализации проекта превышает 2,2 млрд рублей.
22 февраля, 07:06
Спецпроект
На что пермские чиновники тратили миллиарды в 2023 году? Три самых дорогих госзакупки
Работа над этими объектами началась в прошлом году.
2023
5 миллионов за 4 дня работы. Власти Перми хотят найти дизайн-проект для визит-центра
В ходе аукциона стоимость работ может снизиться.
23 декабря 2023, 15:42
Предпроектными работами для самого большого стадиона в Перми займутся москвичи
На аукцион подала заявку только компания из Москвы.
30 ноября 2023, 08:39
В Перми в ближайшие три года построят пять общественных центров
В следующем году запланировано сооружение первого, в микрорайоне Водники
18 октября 2023, 16:50
2022
В отреконструированном здании клуба МВД на Сибирской могут открыть ЗАГС Ленинского района
Также тут может появится дом приёмов.
7 сентября 2022, 05:37

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